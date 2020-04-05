الجيش الليبي يقتل قياديًا بارزًا من ميليشيات ”غنيوة الككلي“

أعلن الجيش الليبي مقتل أحد أهم قيادات ميليشيات ”غنيوة الككلي“ إثر معارك دارت، اليوم الأحد، بين قوات تابعة للجيش ومجموعة تتكون من عناصر مسلحة ليبية بالإضافة إلى بعض المرتزقة السوريين.

وقال الضابط عبد الحميد الجهاني من قوات الاستطلاع التابعة للجيش الليبي لـ“إرم نيوز“، إن المعارك التي دارت في منطقة وادي الربيع أسفرت عن مقتل 8 عناصر مسلحة، بينهم 3 سوريين، وقائد المجموعة عمر خليفة الككلي المقرب من القيادي غنيوة الككلي.

يذكر أن عمر الككلي هو أحد عناصر تنظيم القاعدة المتواجدة في طرابلس، واحد مؤسسي المجلس العسكري لمنطقة ككلة، وانظم مؤخرًا لمجموعة ”غنيوة“ نظرًا لارتباطهما فكريًا واجتماعيًا، حيث إنهما ينتميان لمنطقة ككلة جنوب العاصمة طرابلس.