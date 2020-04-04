الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية شرق مصراته‎

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أعلن مصدر عسكري بأن وحدة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة تركية خرجت من مدينة مصراته محاولة استهداف قوات الجيش المتمركزة في منطقة الوشكة شرقي المدينة. وقال الضابط في الدفاع الجوي الليبي صالح الفقيه إن وحدات الرصد الالكتروني استطاعت اكتشاف خروج الطائرة المسيرة وتتبعتها الكترونيا وتعاملت معها في نقطة محددة وأسقطتها قبل أن تصيب أي هدف…