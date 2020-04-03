المغرب.. اعتقال نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية

أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة في المغرب، اعتقال السلطات لنجل أمينها العام محمد العبادي مساء أمس الخميس.

وقالت الجماعة في بيان: إن ”مجموعة من القوات العمومية حضرت إلى بيت السيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي وقامت باعتقال ابنه ياسر عبادي بمجرد خروجه إليهم“.

وأضافت أنه ”تم نقل ياسر عبادي إلى أحد مراكز الأمن بمدينة سلا، والتحق به والده للسؤال عن سبب اعتقاله، لكنه مكث هناك مدة دون أن يتوصل لأي جواب“.

”وما زال ياسر عبادي معتقلا حتى الآن“، وفق الجماعة.

وندد البيان ”بطريقة الاعتقال، كما طالب بإطلاق سراح ياسر العبادي“، مضيفًا: ”ندعو إلى قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر به الوطن“.

وتابع: ”نحمل السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف المتهور“.

ورجح المتابعون أن يكون سبب الاعتقال تدوينات الشاب على مواقع التواصل، والتي يوجه من خلالها اتهامات للدولة بخصوص تعاملها مع معتقلي حراك الريف.

كما انتقد في تدوينة أخرى جلوس الفنانين المغاربة الحاصلين على الأوسمة في المنزل ونشرهم لفيديوهات (تحسيسية) حول فيروس كورونا، مقابل ”عمل أطباء ورجال التعليم في الصف الأمامي لمواجهة وباء كورونا، رغم الاعتداءات التي طالتهم من طرف الدولة“.

وتابعت السلطات المغربية أكثر من 5 آلاف شخص منذ دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ، إما بسبب خرقه للحجر الصحي، أو لنشره أخبارًا زائفة وتدوينات مسيئة.