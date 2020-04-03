أُعلنت اليوم الجمعة إصابة وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي بفيروس ”كورونا“ وفق ما أكدته مصادر إخبارية محلية.

وأكّد إيلي الطرابلسي لـ“إرم نيوز“، إصابة شقيقه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة في الوقت الحالي و أنه يخضع للعلاج.

وبين أن اكتشاف إصابة شقيقه بفيروس كورون جرت قبل ثلاثة أيام، حين شعر ببعض الأعراض فبادر بالاتصال بالمستشفى في باريس، حيث يتواجد هناك منذ أسابيع، وعقب إجراء الفحوص تبين أنه مصاب، وبدأ بالعلاج.

بدوره، أكد النائب والوزير السابق هشام بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع ”فيسبوك“ إن الطرابلسي يرقد حاليا في أحد مستشفيات باريس بعد إصابته بالفيروس.

وشغل الطرابلسي منصب وزير السياحة في حكومة يوسف الشاهد منذ 2017، و شغل أيضا منصب وزير النقل بالنيابة في الأشهر الأخيرة من عمل الحكومة التونسية المتخلية، وكان من المرشحين للبقاء على رأس الوزارة في الحكومة الجديدة.

ويُعد روني الطرابلسي الشخصية السياسية الثانية المصابة بالفيروس بعد تأكد إصابة رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي.