تونس.. قيس سعيد يعين 3 مستشارين جدد برئاسة الجمهورية

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء الخميس، تعيين 3 مستشارين جدد بالقصر الرئاسي، غداة إعلان مستشار الأمن القومي محمد صالح الحامدي استقالته رسميا من منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد عيّن أمير اللواء البحري عبد الرؤوف عطاء الله مستشارا أوّل لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ورضا غرسلاوي مستشارا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي.

ونقلت الوكالة عن مصدر من داخل رئاسة الجمهورية، أنّه تم أيضا تعيين سارة معاوية مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلّفة بالتعاون الدبلوماسي.

وجاءت هذه التعيينات الجديدة في أعقاب استقالة المستشار الأول للأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية محمد صالح الحامدي.

وكان اللواء الحامدي أعلن، الأربعاء، استقالته رسميًا من خطة مستشار أول للأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية في تونس، بعد أسبوعين من تكتم مؤسسة الرئاسة على الموضوع، ونشر الحامدي رسالة شرح فيها أسباب الاستقالة.

وقال الحامدي في رسالة موجهة إلى الرأي العام: يؤسفني أن أعلن بنفسي عن استقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة 15 يومًا، وذلك احترامًا مني لمؤسسة الرئاسة.

وأوضح الحامدي في شرح أسباب الاستقالة أنّه حصلت لديه القناعة بأنه أصبح المستشار الذي لا يستشار، وبأنّ وجوده كان مزعجًا للبعض، بحسب تعبيره.

وأثارت استقالة الحامدي وإقالة مستشارين فاعلين من قبله داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الرئيس ومستشاريه، والمناخ العام لعمل المستشارين داخل القصر الرئاسي، وتُعد التعديلات التي أدخلت على فريق العمل المرافق لرئيس الجمهورية قيس سعيد كثيرة بالقياس إلى الفترة الوجيزة التي قضاها في القصر الرئاسي، والتي لا تتعدى الخمسة أشهر وبضعة أيام.