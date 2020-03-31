اتفاق جزائري تركي على إجلاء الرعايا اعتبارا من الجمعة القادم ‎

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الثلاثاء اتفاق الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على إجلاء رعاياهما العالقين اعتباراً من الجمعة القادم.

وذكر بيان للرئاسة، أنّ ”تبون أجرى مكالمة هاتفية مع أردوغان، واتفقا على التعاون من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا نحو الجزائر ونظرائهم الأتراك العالقين في الجزائر باتجاه تركيا“.

وتضمن البيان تكليف وزيري الخارجية والصحة في البلدين بالإشراف على تنفيذ الاتفاق أيامًا بعد تعهّد السلطات الجزائرية بإرجاع مواطنيها فور انقضاء فترة الحجر الصحي، والتأكد من هوياتهم.

وجاء ردّ الفعل الرسمي، بعدما تواصلت معاناة مئات الجزائريين بمطار اسطنبول في تركيا، وتعرّضهم للإهانة على أيدي رجال الأمن التركي، قبل وضعهم في مركز للحجر الصحي.

واشتكى الجزائريون من أزمات جوع وبرد وغموض الأفق منذ الثامن عشر من الشهر الجاري تاريخ إلغاء رحلة إجلائهم.

ورصد ”إرم نيوز“ على ألسنة الجزائريين العالقين في اسطنبول؛ تدهور الأوضاع النفسية والصحية للعائلات التي يواصل أفرادها مناشدة السلطات الجزائرية لتسريع إجلائهم وإنهاء محنتهم.