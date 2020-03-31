تونس تسجل وفاتين و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسيّة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع لذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10 حالات بينما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 362 حالة مؤكدة.

و سجّلت محافظة تونس الكبرى ارتفاعا لافتا لحالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ إلى 92، فيما شهد عدد المصابين بالفيروس بمحافظة أريانة إلى50، بينما سجّلت محافظة مدنين 35، و بن عروس 34، و المنستير 27، و سوسة 25،حالة.

و توزّعت الإصابات الأخرى على عدّة محافظات تونسيّة، أبرزها، قبلي ب15، و صفاقس 14، و بنزرت 12، و نابل 10،و منوبة 8.

و حذّرت وزارة الصحة التونسيّة، من أنّ هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحدّ من فيروس ”كورونا“.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار الفيروس، وحماية الأمن الصحي للبلاد.

بدوره، أكد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أن تونس ”تجني اليوم نتيجة خرق الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الماضية“، قائلا ”نحن نراهن على وعي المواطن في الالتزام بالحجر الصحي الشامل“.

وأردف: ”لدي أمل كبير بتسجيل نتائج مرموقة مقارنة بالدول الأخرى، فالكثير من المرضى لن يستحقوا عناية خاصة والقليل سيستحقون للإنعاش ونستطيع التكفل بهم“، مضيفا ”اتخذنا الاحتياطات الضرورية ولدينا منظومة أدوية جيدة جدا رغم أن منظومتنا الصحية في أسوأ حالاتها اليوم“.