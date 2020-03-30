الجزائر.. أنباء عن إصابة والي محافظة معسكر بفيروس كورونا

حولت السلطات الجزائرية والي محافظة ”معسكر“ الغربية، عبد الخالق صيودة، يوم الاثنين، إلى مستشفى ”وهران“ العسكري لعلاجه بعد تدهور صحته بشكل ملحوظ.

وفي ظل التكتم الرسمي، تداول نشطاء جزائريون أنباء عن إصابة المسؤول الحكومي بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أن موظفين حكوميين جرى الحجر عليهم لتواصلهم مع الوالي صيودة.

ونقل تلفزيون ”الحياة“ المقرب من الحكومة، أن ”المسؤول الجزائري المذكور يتواجد بوضع صحي سيء“، وقد جرى تحويله إلى المستشفى التابع لوزارة الدفاع، قصد تلقي العلاج اللازم، دون الإشارة إلى إصابته بفيروس كوريد 19 المستجد، من عدمه.

ويعد عبد الخالق صيودة من كبار المحافظين، إذ شغل قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة منصب وال على الجزائر العاصمة، وقبل ذلك قاد ولاية ”باتنة“ الشرقية، وتقلد مناصب إدارية سامية على مدار سنوات.

وفي أحدث إحصائية رسمية، جرى الإعلان عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و73 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 584 بينهم 35 قضوا بالوباء القاتل.