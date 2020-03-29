المرصد السوري يؤكد مصرع 5 مرتزقة سوريين في ليبيا

قال المرصد السوري، مساء الأحد، إن 5 جثث للمقاتلين المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا وصلت إلى قرية قرمتلق التابعة لمنطقة ”شيه“ في ريف عفرين بمحافظة حلب السوريّة، بعد أن لقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة في ليبيا ليجري دفنهم في مناطق ”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“.

وحسب إحصائيات المرصد السوري فإن سقوط خمسة قتلى جدد يرفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 156 مقاتلا.

وأفاد المرصد بأن القتلى، هم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“.

ووفق المصدر ذاته، فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكان المرصد السوري قال قبل أيام إن أنقرة عمدت إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

ووثق المرصد السوري خلال الفترة السابقة، ارتفاع أعداد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقا، في حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا، نحو 1900 مجند.

وكان المرصد السوري وثق كذلك قبل أيام، مقتل مزيد من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة في المعارك مع الجيش الوطني الليبي في مناطق ليبية عدة، حيث وصل عدد القتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا إلى نحو 151 مقاتلا، وفقا للمرصد.