ليبيا.. استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق شرقي مصراتة

تواصلت اليوم الأحد، المعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي ومسلحي حكومة الوفاق المدعومين ببعض الميليشيات المحلية والمرتزقة الأجانب، شرقي مدينة مصراتة ومحيط العاصمة طرابلس غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن ”المعارك رافقتها غارات ليلية لطيران الجيش الليبي، خصوصًا في المناطق المتاخمة للحدود الإدارية لمدينة مصراتة“.

وأوضح الضابط في عمليات سرت التابعة للجيش الليبي صالح الهادي، أن ”نتائج قصف الطيران منذ ليلة البارحة وكحصيلة أولى أسفرت عن مقتل 10 عناصر تابعة لميليشيات مصراتة في محاور شرق المدينة من بينهم القيادي الميداني المعروف ذو الميول المتشددة (يوسف ساسي)“.

وأشار الهادي إلى أن ”المعارك البرية في محاور طرابلس أسفرت عن تقدم لقوات الجيش في محوري عين زارة وصلاح الدين“. مضيفا أن ”الكتيبة 128 مدفعية استهدفت مواقع الميليشيات والمرتزقة السوريين في محور عين زارة، وأسفر القصف عن إصابة مخزن للذخيرة حيث شوهدت آثار القصف في أغلب أرجاء طرابلس“.