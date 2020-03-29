حفتر يكلف آمرا جديدا لغرفة عمليات سرت خلفا للواء سالم درياق

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قرارا يقضي بتكليف آمر جديد لقيادة غرفة عمليات سرت خلفا للواء الراحل سالم درياق، الذي قتل في غارة طائرة مسيرة تركية السبت شرقي مصراتة.

ووفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، فإن القائد العام المشير خليفة حفتر :أصدر قرارا يقضي بتكليف العميد ركن علي عمر المقرحي بمهام آمر غرفة عمليات سرت الكبرى“.

وتولى المقرحي مهام غرفة عمليات سرت عام 2016، وتحديدا في فترة استهداف منطقة الموانئ النفطية من قبل مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي المدعومة من حكومة الوفاق.

وانتقل المقرحي عام 2018 لتولي مهام منطقة الجفرة العسكرية، وقاد عمليات الجيش ضد مجلس شورى بنغازي وداعش في المناطق المحيطة بالجفرة.