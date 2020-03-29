ارتفاع عدد إصابات كورونا بالمغرب إلى 402 والوفيات 25

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 402 حالة.

وأفادت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1574 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 25.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين ”الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية“.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 من مارس آذار الحالي في إطار جهود احتواء المرض الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 من أبريل نيسان المقبل.