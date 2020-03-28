الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لاحتواء تداعيات كورونا

منح الاتحاد الأوروبي، تونس مساعدات بقيمة 250 مليون يورو؛ لمساعدتها في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب تغريدة لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برجميني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم السبت.

وتكافح تونس، التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة حتى الآن 227 حالة إضافة إلى 6 حالات وفاة.