الجيش الليبي يعلن مقتل 52 عنصرًا من ميليشيات الوفاق وخسارة 20 من جنوده

قال الجيش الوطني الليبي، إنه قتل 52 عنصرًا من الميليشيات خلال معاركه، اليوم الجمعة، في محاور شرق مدينة مصراتة وغرب مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أنه خسر 20 من جنوده فيها.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني، أن قوات الجيش حصرت خسائر المعارك من ميليشيات مصراتة بـ 25 قتيلًا و116 جريحًا، بالإضافة إلى أسر 4 آخرين، مضيفًا أن 4 من جنوده قتلوا خلال الاشتباكات، وأصيب 4 أشخاص آخرين فيما تعرضت 4 عربات مسلحة له للتدمير.

وبين في تغريدة على ”تويتر“ أن الجيش تمكن من ”الاستيلاء على معدات وآليات لقوات الوفاق تمثلت في 3 عربات مدرعة من طراز BMP، وكذلك بطارية صاروخية متدرجة“.

وأشار المكتب إلى أن الجيش استولى كذلك ”على 3 مخازن كبيرة من الذخيرة وكذلك مدفع ميدان، وأنه قام بتدمير 19 مركبة نوع BMC“.

وفي معارك غرب طرابس، قال المكتب الإعلامي إن 27 عنصرًا من الميليشيات قتلوا، وأصيب 153 شخصًا آخرين في معارك محور أبو غيران، فيما خسر الجيش 16 من جنوده وأصيب نحو 23 آخرين في الاشتباكات.

يشار إلى أن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش الليبي ضد مسلحين تابعين لمصراته مدعومين بعدد من المرتزقة الأجانب والطيران المسير التركي.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أغارت طائرة على موقع للجيش الليبي وقتلت 5 جنود تابعين للجيش.

وتجدر الإشارة إلى أن أنباء تواترت عن مقتل العميد علي سيده التباوي خلال هذه المعارك ولم يعلن أي مصدر رسمي سواء في الجيش الليبي أو قوات الوفاق عن ذلك.