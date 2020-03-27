مصدر عسكري: مقتل 5 عناصر من الجيش الليبي في غارة نفذتها مسيّرة تركية

قصفت طائرة تركية مسيرة أحد مواقع الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة، في غارة شنتها عصر اليوم الجمعة، إثر تقدم قوات الجيش نحو المدينة بعد معارك انسحبت فيها قوات مصراتة إلى داخل المدينة.

وأشار الضابط في الجيش الليبي سليمان شعيب إلى أن الغارة التي نفذتها الطائرة التركية المسيرة أصابت نقطة مجموعة تابعة لقوات الجيش شرق مصراتة.

وأضاف شعيب في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن قوات الجيش فقدت 5 عناصر في هذه الغارة، وهم علاء محمد القابسي، وصالح ناجح القابسي، وسعد علي القابسي، وجميعهم من الكتيبة 302 التابعة لمنطقة اجدابيا العسكرية، كما فقد الجندي مصطفى اصنيبة القذافي من الكتيبة 646 التابعة لغرفة عمليات سرت، بالإضافة إلى المجند عبد السلام سعد الكاديكي من كتيبة طارق بن زياد بمنطقة سلوق.

وبين شعيب بأن المعارك في محاور شرق مصراتة أسفرت عن تقدم قوات الجيش إلى أهم نقطة قبل مدينة مصراتة وهي بلدة بوقرين، كما أصبحت منطقة السدادة في مرمى نيران الجيش الليبي.

وعرضت عدة صفحات مؤيدة للجيش الليبي صور آليات وأسلحة وذخائر، قالت إن الجيش وجدها في مناطق العمليات بين سرت ومصراتة، إثر انسحاب قوات تابعة لميليشيات مصراتة بعد تقدم قوات الجيش الليبي.