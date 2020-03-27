مع توسيع حجر كورونا.. فريق صيني يصل الجزائر للمساعدة

وصلت إلى الجزائر، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات، أرسلتها الحكومة الصينية، وعلى متنها فريقا مكون من 13 طبيبًا، إلى جانب تجهيزات طبية، لمساعدة هذا البلد المغاربي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك، بالتزامن مع قرار الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، بتوسيع إجراءات الحجر الصحي إلى 9 ولايات أخرى، ضمن تدابير الوقاية من انشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الوزراء إن عبد العزيز جراد، أصدر مرسومًا حكوميًا، لطبيق حر صحي يشمل ولايات: (باتنة، تيزي وزو ، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة).

وتبدأ التدابير الجديدة، غدًا السبت، من الساعة الـ7 مساءً إلى غاية الساعة الـ7 صباحًا، وفيها يسري حظر التجوال ومنع المركبات إلا بترخيص رسمي من السلطات الأمنية في البلاد.

وكانت لجنة الرصد الحكومية لوباء كورونا في الجزائر، أعلنت ليل الخميس/الجمعة، عن تسجيل 65 إصابة جديدة، و4 وفيات، بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 367 والوفيات إلى 25 حالة.

وفرضت الحكومة هذا الأسبوع حظرا للتجول في العاصمة الجزائر، كما طبقت حالة إغلاق كامل على ولاية البليدة المجاورة.