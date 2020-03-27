وفاة رئيس وزراء تونس الأسبق حامد القروي

غيّب الموت، اليوم الجمعة، السياسي التونسي ورئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حامد القروي، عن سن ناهز 93 عاما.

وكان حامد القروي أحد أبرز قادة الحزب الاشتراكي الدستوري، الحزب الحاكم في تونس لعقود، والذي تغير اسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي زمن حكم بن علي.

وشغل القروي منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) لعشر سنوات، بين 1989 و1999، وهي أبرز فترة في حكم بن علي، وتلت مرحلة تثبيت حكمه.

وحامد القروي طبيب منحدر من مدينة سوسة الساحلية، وتولى إلى جانب مناصبه السياسية، رئاسة فريق النجم الرياضي الساحلي، أبرز فرق جهة الساحل التونسي، بين 1961 و1981.

درس حامد القروي الطب في فرنسا، وتخصص في طب الأمراض الصدرية، وكانت له مسيرة سياسية امتدت لعقود من الزمن، حيث انتخب نائبا بالبرلمان لعدة دورات، بين 1964 و1989، وشغل منصب رئيس بلدية سوسة عام 1985، ثم عين وزيرا للشباب والرياضة، بين 7 أبريل / نيسان 1986 و27 أكتوبر/ تشرين الأول 1987، ثم مديرا للحزب الاشتراكي الدستوري، في أواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وبعد تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة نهاية 1987، عين القروي سنة 1988 وزيرا للعدل، وأصبح عضوا في الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

وفي 11 أبريل/ نيسان 1989، كلف بالوزارة الأولى خلفا للهادي البكوش، وبقي فيها عشر سنوات، ورغم مغادرته الوزارة الأولى، بقي نائبا أولا للتجمع الدستوري الديمقراطي، وكان يأتي في المرتبة الثانية في الترتيب البروتوكولي بعد رئيس الدولة، وقد حافظ على المنصب إلى 5 سبتمبر/ أيلول 2008.