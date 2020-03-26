ليبيا.. حفتر يأمر بتجهيز 4 مستشفيات لمواجهة ”كورونا“

أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الخميس، بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية في الزنتان وسرت وسبها وإجدابيا، وذلك في إطار التصدي لوباء ”كورونا“ المستجد.

وسيكون بناء المستشفيات الميدانية بسعة 50 سريرا على نفقة الجيش الليبي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أمر حفتر بتخصيص مليون دينار ليبي، لاستيراد الأوكسجين المسال، وذلك أيضا ضمن الاستعدادات لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره في ليبيا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، عن الشروع في تجهيز مستشفى طوارئ في قاعدة بينينا الجوية في بنغازي لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت القيادة في بيان إلى أن المستشفى سيضم 100 سرير للعناية الفائقة كمرحلة أولى، وتجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء ‎كورونا.

وسجلت ليبيا يوم الثلاثاء الماضي أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عاما.