مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للقتال في ليبيا

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالوقف الفوري للقتال، معربا عن قلقه البالغ من التصعيد الحاد للأعمال العدائية على الأرض.

وأعرب المجلس في بيان أيضا عن ”القلق الشديد من التأثير المحتمل لانتشار وباء كورونا في ليبيا“.

ودعا أطراف النزاع إلى وقف تصعيد القتال على وجه السرعة، ووقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.

وطالب المجلس جميع الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وجدد المجلس التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وشدد على أهمية ”الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية“.