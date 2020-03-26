قيادي بالجيش الليبي: دخلنا مدن الجبل الغربي بالتزامن مع انتفاضة ضد الميليشيات

أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب أن الجيش سيطر على عدة مدن في الجبل الغربي ردا على العملية العسكرية الفاشلة التي شنتها ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال المحجوب، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الجيش دخل مدن الجميل ورقدالين والعسة وزلتن، وسيطر على معسكراتها وأماكنها الحيوية بالتزامن مع حدوث انتفاضة شعبية مؤيدة للقوات المسلحة وضد الميليشيات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على استكمال تحرير المنطقة من الميليشيات ومطاردة فلولها في كامل الجبل الغربي.

من جهتها أكدت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش تطارد عناصر ميليشياوية فرت باتجاه الحدود التونسية.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن قواتها تقترب من السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي مع دولة تونس، مشيرة إلى أن عدة كليومترات تفصلها عن المعبر.

بدوره حذر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش وبشدة، من أي محاولات لخرق الهدنة الإنسانية، وتوعد بأن الرد سيكون قاسيا على العملاء ومن معهم من المرتزقة.