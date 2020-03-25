اختطاف بحارين مغربيين على السواحل الإفريقية

هجم 3 قراصنة على باخرة تجارية مغربية في سواحل غينيا الاستوائية، وسطوا على كل ما كانت تحمله من سلع، كما اختطفوا ربانا وبحارا مغربيين إضافة إلى شخص غيني.

السفينة التي تحمل اسم ”Elobey 6“ مملوكة للشركة المغربية ”SOMAGEC“، وكانت متوجهة يوم السبت الماضي من ميناء ”باتا“ إلى جزيرة ”انوبون“ بغينيا الاستوائية، قبل أن تتعرض للهجوم، ويجبر القراصنة طاقمها على التوجه إلى الساحل النيجيري.

وتمكنت القوات البحرية والجوية لغينيا الاستوائية من العثور على السفينة وإرجاعها إلى العاصمة ”مالابو“، لكن مصير المختطفين لا يزال مجهولا.

موقع ”هسبريس“ المغربي الذي أورد الخبر استنادا إلى بلاغ لوزارة الدفاع الوطني في غينيا الاستوائية، رجح أن القراصنة قد دخلوا في اتصالات مع الشركة صاحبة الباخرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن.

وذكر الموقع أنه حاول الاتصال بالمقر الرئيسي للشركة المعنية بالدار البيضاء، لمعرفة تفاصيل الواقعة ومستجداتها، لكنه لم ينجح في ذلك.