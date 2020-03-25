الجيش الليبي: الاشتباه في إصابة ”مرتزقة سورييين“ بكورونا

نقل المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفها بالموثوقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية تأكيدها ”احتجاز ما بين 16 إلى 20 عنصرا من المرتزقة السوريين للاشتباه في إصابتهم بفايروس كورونا.

وقال المسماري، إن ”المسلحين المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم نقلهم لمعسكر الرحبة (الدروع) في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس“.

وفي ذات السياق أكد المسماري عبر تدوينة على فيسبوك أن ”صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى للقيادة، وأنها لن تنتظر إذنا من أحد لحماية شعبها من الإرهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن“.

إلى ذلك، أسفر خرق الهدنة المؤقتة التي وافقت عليها قيادة الجيش الليبي وحكومة الوفاق عن حدوث اشتباكات عنيفة بعد محاولة قوات الأخيرة التوغل صوب قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، وكذلك محاولة كسب مواقع في محاور سيطرة الجيش في عين زارة والرملة المتاخمة لوسط العاصمة.