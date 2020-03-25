المرصد: ارتفاع عدد قتلى ”المرتزقة السوريين“ في ليبيا إلى 151

ارتفعت حصيلة قتلى ”المرتزقة“ الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا خلال معارك مع الجيش الليبي، الأربعاء، إلى 151 قتيلا، وفق ما أعلن المرصد السوري.

وقال المرصد في بيان صدر عنه، إنّ ”8 مقاتلين لقوا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية، وبعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل درع الفرات بريف حلب“، مضيفا أنه ”بذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 151 مقاتلا“.

وحسب المرصد، فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكان المرصد السوري أفاد في الفترة الأخيرة، بأن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق عدد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6 آلاف مقاتل، مبينا أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى طرابلس، بلغ نحو 4750 مرتزقا، في حين أن عدد المقاتلين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى نحو 1900 مقاتل.