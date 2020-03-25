ليبيا.. مواجهات ليليّة عنيفة جنوب طرابلس

أفادت مصادر محلية، فجر اليوم الأربعاء، بتجدد المعارك في محور عين زارة و طريق المطار بين قوات الجيش الوطني الليبي، و ميليشيات الوفا“ المدعومة بالمرتزقة الأجانب، جنوب العاصمة الليبيّة طرابلس.

و أكّدت المصادر أنّ محور عين زارة، شهد مواجهات ليلية عنيفة، أسفرت عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق.

و أفادت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني الليبي في محور عين زارة ألقت القبض على مرتزق سوري كان يقاتل إلى جانب قوات ”الوفاق“، و كان يختبئ في أحد المنازل خلال تقدم الجيش الوطني في المحور.

وأظهرت الشعبة صوراً تظهر المقاتل السوري وهو في قبضة قوات الجيش الوطني ويتم استجوابه من قبل اللواء فوزي المنصوري.