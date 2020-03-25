 ليبيا.. مواجهات ليليّة عنيفة جنوب طرابلس – إرم نيوز‬‎

ليبيا.. مواجهات ليليّة عنيفة جنوب طرابلس

ليبيا.. مواجهات ليليّة عنيفة جنوب طرابلس

المصدر: تونس- إرم نيوز

أفادت مصادر محلية، فجر اليوم الأربعاء، بتجدد المعارك في محور عين زارة و طريق المطار بين قوات الجيش الوطني الليبي، و ميليشيات الوفا“ المدعومة بالمرتزقة الأجانب، جنوب العاصمة الليبيّة طرابلس.

و أكّدت المصادر أنّ محور عين زارة، شهد مواجهات ليلية عنيفة، أسفرت عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق.

و أفادت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني الليبي في محور عين زارة ألقت القبض على مرتزق سوري كان يقاتل إلى جانب قوات ”الوفاق“، و كان يختبئ في أحد المنازل خلال تقدم الجيش الوطني في المحور.

وأظهرت الشعبة  صوراً تظهر المقاتل السوري وهو في قبضة قوات الجيش الوطني ويتم استجوابه من قبل اللواء فوزي المنصوري.

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