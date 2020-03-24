تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الذي يعمل في مناطق تحت سيطرة طرفي الصراع في البلاد، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا في بيان الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مساء الثلاثاء.

وأكد المركز ان وزارة الصحة ستقوم باتخاذه كافة الإجراءات لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمريض.

وطالب المركز المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عنه، وعن وزارة الصحة.

و قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، فجر الأربعاء، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود إلى رجل من مدينة الجميل، عاد من السعودية في 5 مارس الجاري.

وأضاف الهاشمي في تصريح لموقع ”بوابة الوسط“ الإخباري أن الرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، وأجري الكشف عليه في مستشفى طرابلس، قبل إرسال عينة التحليل إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، فجر الأربعاء عن حظر التجوّل بين المدن حتّى إشعار آخر بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.