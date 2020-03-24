إغلاق الحدود بين موريتانيا ومالي لمواجهة كورونا

أعلنت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود المشتركة مع مالي من أجل الحد من مخاطر انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19).
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية: أن ”رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس جمهورية مالي السيد ابراهيم بوبكر كيتا اتفقا على إغلاق الحدود بين البلدين من أجل الحد من مخاطر انتشار وباء كورونا كوفيد19“.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل بهذا الإجراء ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020.
وأضافت: ”عليه تحظر بشكل تام كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين البلدين باستثناء شاحنات نقل البضائع“.
وذكرت الوكالة، أنه تم تكليف ”ولاة الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كيدي ماغه وتيرس زمور، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا الإجراء“.