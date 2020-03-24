إغلاق الحدود بين موريتانيا ومالي لمواجهة كورونا

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أعلنت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود المشتركة مع مالي من أجل الحد من مخاطر انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19). وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية: أن ”رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس جمهورية مالي السيد ابراهيم بوبكر كيتا اتفقا على إغلاق الحدود بين البلدين من أجل الحد من مخاطر انتشار وباء كورونا…