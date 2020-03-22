 إعلان جزيرة جربة التونسية بؤرة لـ“كورونا“   – إرم نيوز‬‎

إعلان جزيرة جربة التونسية بؤرة لـ“كورونا“  

إعلان جزيرة جربة التونسية بؤرة لـ“كورونا“  

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، جزيرة جربة، جنوب البلاد، بؤرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إثر تزايد عدد الإصابات فيها.

وقالت مديرة مركز الأمراض الجديدة والمستجدة بالوزارة، نصاف بن علية، خلال نقطة لإعلامية نظمتها الوزارة إن جزيرة جربة أصبحت ”بؤرة للفيروس“.

وأضافت المسؤولة أن ”إعلان جزيرة جربة وهي منطقة يرتادها السياح بؤرة جاء إثر التأكد من تكاثر عدد المصابين وتسجيل عدوى أفقية“ دون تقديم أرقام محددة.

وأشارت بن علية إلى أنه ”سيتم فرض قيود أكثر على حركة التنقل في الجزيرة، للتقصي بشأن الحالات المخالطة، والتكفل بالمصابين وعزلهم صحيا“.

وتعد جزيرة جربة معقلا للأقلية اليهودية في تونس، وتستقطب سنويا آلاف ”الحجاج“ من اليهود الذين يأتون لزيارة معبد الغريبة، أكبر معابد اليهود بالقارة الأفريقية.

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أنّ هناك بؤرة لم يسمّها يجري التعامل معها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنّ تلك البؤرة لها طبيعة جغرافية خاصة تتطلب تعاملا خاصا، في إشارة إلى جزيرة جربة الواقعة جنوب البلاد.

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