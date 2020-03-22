الجزائر ..سجن مسؤول سابق بتهمة إهانة قائد في حرب التحرير

أدان القضاء في الجزائر، اليوم الأحد، مسؤولا حكوميا سابقا بتهمة ”إهانة أحد قادة ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي.

وبعد متابعته في محكمة مسيلة الشرقية بجنحتي ”عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية“ و“المساس بسلامة وحدة الوطن“، أصدر القاضي عقوبة السجن النافذ 6 أشهر ضد رابح ظريف مدير الثقافة السابق لمحافظة المسيلة.

وظل ظريف متواجدا في السجن المؤقت منذ الـ14 من كانون الثاني/يناير الماضي، وجرى إنهاء مهامه من طرف وزارة الثقافة بسبب ”الإهانة والإساءة“ لأحد رموز الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر بالشهيد رمضان عبان.

وبررت وزارة الثقافة إقالتها رابح ظريف بـ“تجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الخالدة للثورة، على نحو مرفوض شكلا ومضمونا“، علما أنّ ظريف أطلق تصريحا مثيرا للجدل، حين اعتبر المخرج السينمائي بشير درايس أنّه ”امتداد لأكبر خائن وعميل“، في إحالة على (رمضان عبان).

وكان عبان رمضان ناشطا سياسيا وقائدا ثوريا، ولد في الـ 10 من حزيران/ يونيو 1920 بمحافظة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة الجزائر)، قبل أن يُغتال في ظروف غامضة عام 1957 بالمغرب، وظلّ محور تباين بين من اعتبره بطلا قوميا طالب بالدولة المدنية، وفريق آخر اتهمه بالنيل من مبادئ ثورة الجزائر وحرصها على بناء دولة ديمقراطية.