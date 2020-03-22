ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 104 حالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 104 حالات. مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 490 حالة.

وبحسب الوزارة، فإن ”عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 حالات، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ثلاث حالات كذلك“.

ودعت وزارة الصحة مواطنيها للالتزام بـ“قواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية“.

وأمس السبت، قرر المغرب إيقاف حركة القطارات في البلاد ابتداء من غد الإثنين، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن. ولا يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مؤكدة أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية.