الرئاسة التونسية تنفي استقالة مسؤولين كبار بالدولة

نفت الرئاسة التونسية فجر اليوم الأحد، ما تم تداوله حول استقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بالدولة، مشيرة إلى أن ماراج بهذا الخصوص عار عن الصحّة.

ودعت مستشارة شؤون الإعلام والاتّصال برئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر،في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“، إلى عدم تصديق الإشاعات التي قالت أنها تريد إدخال البلبلة بين التونسيين،بحسب تعبيرها.

وطالبت رشيدة النيفر بضرورة توحيد الصفوف لمقاومة وباء كورونا الذي أصاب إلى حد اليوم 60 شخصا في تونس.

يُشار إلى أن أنباء راجت على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود استقالات لمسؤولين كبار في الدولة،على غرار مستشار الرئيس التونسي للأمن القومي،محمد صالح الحامدي، وآمر الحرس الوطني بالبلاد.

وكان الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس نفى بدوره استقالة آمر الحرس الوطني،مشيرا إلى أن ما تم تناقله بهذا الخصوص هو مجرد شائعات.