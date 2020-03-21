تونس.. اكتشاف بؤرة تفشي وإجراءات اقتصادية استثنائية لمواجهة كورونا

كشف وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكي مساء السبت،عن وجود بؤرة لفيروس ”كورونا“ في إحدى مناطق البلاد،محذّرا من أن عدد المصابين قد يصل المئات.
ورفض وزير الصحة التونسي في حوار مع قناة قرطاج+ الخاصة، الكشف عن مكان البؤرة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستُطوقها.
وقال المكي: ”مازلنا في مرحلة تسمح لنا بإنقاذ أنفسنا“.
وشدّد الوزير التونسي على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى، متابعا بالقول: ”الوضع تحت السيطرة لكن وصلنا الحافة“.
وأضاف المكّي قائلا:“نحن الآن على حافة تفشّي فيروس كورونا وسوف نصل إلى أعداد بمئات المصابين“.
وفي وقت سابق أكدت السلطات التونسية السبت ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس ”كورونا“ إلى 60 حالة، معظمها حالات وافدة، على الرغم من إعلان الغلق الكامل للمجال الجوي والبحري.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية ،إلياس الفخفاخ ، عن عدد من الإجراءات الاستثنائية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من ازمة كورونا، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية للعمال و الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخصوصية.