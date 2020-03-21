تونس.. اكتشاف بؤرة تفشي وإجراءات اقتصادية استثنائية لمواجهة كورونا

كشف وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكي مساء السبت،عن وجود بؤرة لفيروس ”كورونا“ في إحدى مناطق البلاد،محذّرا من أن عدد المصابين قد يصل المئات.

ورفض وزير الصحة التونسي في حوار مع قناة قرطاج+ الخاصة، الكشف عن مكان البؤرة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستُطوقها.

وقال المكي: ”مازلنا في مرحلة تسمح لنا بإنقاذ أنفسنا“.

وشدّد الوزير التونسي على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى، متابعا بالقول: ”الوضع تحت السيطرة لكن وصلنا الحافة“.

وأضاف المكّي قائلا:“نحن الآن على حافة تفشّي فيروس كورونا وسوف نصل إلى أعداد بمئات المصابين“.

وفي وقت سابق أكدت السلطات التونسية السبت ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس ”كورونا“ إلى 60 حالة، معظمها حالات وافدة، على الرغم من إعلان الغلق الكامل للمجال الجوي والبحري.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية ،إلياس الفخفاخ ، عن عدد من الإجراءات الاستثنائية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من ازمة كورونا، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية للعمال و الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وقال إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها اليوم ،ان هذه الإجراءات تقدر تكلفتها ب 2500 مليون دينار (ما يقارب 800مليون دولار) ، وتم تقسيمها الى 300 مليون دينار (100 مليون دولار) يتم تخصصها لمن احيلوا إلى البطالة بسبب كورونا.

وأضاف إنه تم تخصيص 250 مليون دينار للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخصوصية، سيتم توزيعها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومن القرارات التي أعلن عنها الفخفاخ ،تأجيل خلاص أقساط قروض المواطنين 6 اشهر للعمال الذين لا يتجاوز دخلهم الف دينار ( اكثر من 300 دولار).

أما الإجراءات التي تم تخصصها للمؤسسات الاقتصادية فهي، تأجيل دفع المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي، و تأجيل خلاص القروض لمدة 6 اشهر، و جدولة الديون لـ 7 أشهر، و فتح خط تمويل جديد يمكن المؤسسات المتضرر من 500 مليون دينار (قرابة 150 مليون دولار).

وأشار الفخفاخ إلى أنه تم رصد 700 مليون دينار ( اكثر من 200 مليون دولار) لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة.

والجدير بالذكر ان الرئيس التونسي ،قيس سعيد ، أعلن امس عن قرار الحجر الصحي الشامل في تونس، ينطلق من يوم الغد الأحد 22 مارس 2020 وينتهي يوم 4 أبريل 2020.