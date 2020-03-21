حظر تجول جزئي في غرب ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، مساء السبت، تطبيق حظر تجول جزئي، من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، اعتباراً من غد الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رغم أن ليبيا لم تعلن تسجل أي إصابة بالفيروس حتى اليوم.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق (المسيطرة غرب البلاد)، في بيان، إن قرار حظر التجول يستثني ”الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن“.

ويشمل القرار، حسب البيان، إغلاق المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وقاعات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، وتمنع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من قرار الغلق شركات ومحلات المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول، حيث تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، حسب البيان ذاته.