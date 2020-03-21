المغرب يوقف حركة القطارات للسيطرة على فيروس كورونا

قرر المغرب إيقاف حركة القطارات في البلاد ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية (حكومي) اليوم السبت، أنه سيتم ابتداء من الإثنين توقيف جميع قطارات الخطوط بمختلف الاتجاهات للسيطرة على فيروس كورونا.

وأضاف أنه ”بالنسبة للمتنقلين من أجل العمل والحاصلين على رخص التنقل الاستثنائية، سيؤمن مكتب السكك الحديدية الحد الأدنى من القطارات لهم“.

ووفق القرار، سيقتصر التنقل على الحالات الضرورية، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط المقر السكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 86 حالة.

ودخلت حالة الطوارئ الصحية في المغرب حيز التطبيق يوم الجمعة، تنفيذا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.