الجيش الليبي يرحب بدعوات وقف القتال لمواجهة ”كورونا“ (فيديو)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم السبت، ترحيبها بالدعوات الدولية لوقف القتال للأغراض الإنسانية؛ لمواجهة وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن ”القيادة العامة تبدي ترحيبها بدعوات وقف القتال لأغراض إنسانية، للاستجابة لوباء كورونا“.

وشدد على أن ”القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف، في إطار الالتزام المتبادل“ خاصة أنها (القيادة العامة) ”أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروقات المتكررة للميليشيات“.

وتابع: ”لا بد من التذكير بالمسؤولية المباشرة لبعثة الأمم المتحدة والأطراف الراعية لمؤتمر برلين لإلزام حكومة الوفاق وتركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية“.

وأشار إلى ”استغلال تركيا الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين في مطاراتها، لنقل المرتزقة من تركيا على الرحلات نفسها المتجهة إلى مطار مصراتة (غرب ليبيا)“.

والأسبوع الماضي، طالبت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي و9 دول أجنبية بوقف فوري للقتال في ليبيا؛ من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي فيروس كورونا.