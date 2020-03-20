الجيش الليبي يغلق منفذ ”مساعد“ مع مصر لمنع تفشي كورونا

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الجمعة، إغلاق منفذ مساعد الحدودي مع مصر أمام حركة المسافرين.

واستثنى القرار مغادرة المصريين ورجوع الليبيين بعد عرضهم على السلطات الصحية بالمنفذ، وذلك في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح الضابط في الأمن الليبي محمود عبد الجليل أن قوة خاصة من الجيش تسلمت المنفذ من الجهات الأمنية في المنفذ، بعد عدم استطاعتها السيطرة على بعض الإجراءات نظرا للزحام الكبير على المنفذ من الجهتين.

وأشار عبد الجليل في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”القوة التي استلمت المنفذ مجهزة بآليات خاصة بمكافحة الشغب وكذلك أدوات تعقيم وكشف، وأكثر من 200 عنصر من قوات التدخل السريع“.

ووفق المصدر، فإن الأيام الماضية سجل المنفذ دخول 6000 مواطن ليبي تم الكشف عليهم جميعًا وإحالة بعض الحالات إلى مدينة بنغازي وطبرق للاشتباه فيها، وجميعها ظهر خلوها من فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش الليبي أعلنت منذ الأسبوع الماضي قفل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرتها في شرق البلاد وجنوبها وفي عدة مناطق من غرب البلاد، عدا طرابلس ومصراته والزاوية وزوارة، التي تقع تحت سلطات حكومة الوفاق.