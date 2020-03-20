الجيش الليبي ينشر قواته في بعض المدن لتنفيذ قرار حظر التجول

نشر الجيش الليبي قواته في عدد من المدن تنفيذا لقرار حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وفرضت القيادة العامة للجيش الليبي بالتعاون مع الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة داخليتها، حظر تجول على المناطق الخاضعة لسلطتها في شرق وجنوب وغرب البلاد ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن ”وحدات من نخبة القوات المسلحة انتشرت في كامل مدينة بنغازي وتمركزت عند مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية لإنفاذ قرار القائد العام بفرض حظر التجوال كإجراء احترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا”.

وأضافت الشعبة عبر بيان لها أنه ”تم تجهيز هذه الوحدات وتدريبها بالشكل اللازم لتمكينها من أداء هذه المهمة الحيوية والهامة وتعزيزها بوحدات صحية لتقديم الدعم اللازم في حالة الحاجة لذلك“.

وأكدت أن ”هذه الوحدات ستقوم بردع أي مخالف لعملية حظر التجول أو الخروج عن النظام العام في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها بلدان العالم بما فيها ليبيا“.