المرصد السوري: تركيا خفضت رواتب المرتزقة الموالين لها في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعدادهم الحد الذي وضعته أنقرة وهو 6000 مقاتل.

وأشار المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية (طرابلس) إلى نحو 4750 ”مرتزقا“، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

ولفت إلى أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة جراء المواجهات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 129 قتيلا، وهم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“.

وقال إن ”القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة“.

ويأتي ذلك، رغم التحذيرات الدولية لتركيا من مواصلة إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ورغم الهدنة المعلنة بين الطرفين برعاية موسكو وأنقرة والأمم المتحدة.

ويخوض الجيش الليبي مواجهات عسكرية في ضواحي العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، ضد ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.