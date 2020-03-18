الجيش الليبي يعلن مقتل عناصر من قوات ”الوفاق“ في معارك طرابلس‎

أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق؛ إثر اشتباكات متفرقة في محاور العاصمة طرابلس.

وبحسب الضابط خليفة الزائدي، فإن قوات الجيش أحبطت محاولات لعناصر من قوات ”الوفاق“ مدعومة بعدد من المرتزقة السوريين.

وأضاف الزائدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الجيش رصد أسماء 5 عناصر تم نقلهم من مقاتلي قوات حكومة الوفاق وإصابة 16 آخرين؛ جراء المعارك الأخيرة التي دارت بين قوات الجيش وعناصر الوفاق.

وبين المصدر أن ممن تم التأكيد على مقتلهم أسامة امرويص وأشرف أبوسنينه ووسام شقلوف وأحمد البدوي وكذلك محمد اشتيوي.

وأكد الزائدي أن من بين الجرحى القياديين في مجلس شورى بنغازي مصطفى الشركسي، وزياد بلعم الذي كانت إصابته خطيرة، وهو متواجد الآن في العناية المركزة بأحد مشافي طرابلس الخاصة.