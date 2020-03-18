مستقيلون من حزب“قلب تونس“ يؤسسون كتلة برلمانية جديدة

أعلن أعضاء مستقيلون من حزب ”قلب تونس“مؤخرا عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة، في خطوة من شأنها أن تزيد تعميق الانقسامات داخل الحزب، صاحب الكتلة النيابية الثانية في البرلمان التونسي.

وأكد النائب المستقيل من كتلة ”قلب تونس“ حاتم المليكي، أمس الثلاثاء، أنه أودع أول من أمس طلب تكوين كتلة برلمانية جديدة لدى مكتب الضبط بالبرلمان.

وقال المليكي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه سيترأس الكتلة الجديدة التي تحمل اسم ”الكتلة الوطنية“.

وأوضح أن كتلته المستحدثة تضم تسعة نواب استقالوا مؤخرا من حزب ”قلب تونس“، من بينهم رضا شرف الدين وسميرة بن سلامة وعماد أولاد جبريل ومريم اللغماني وصفاء الغريبي وأميرة شرف الدين وخالد قسومة وسهير العسكري.

وأوضح المليكي أن“الهوية السياسية للكتلة الجديدة تتمحور حول قيم الوسطية والتقدمية وتكريس الخيار الليبرالي الاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش“، مؤكدا أن كتلته ستعمل على ”إضفاء نجاعة على العمل التشريعي في كنف التناسق والحوار مع بقية الكتل البرلمانية ومع مختلف الأطراف الفاعلة في البرلمان“، بحسب تعبيره.

يذكر أن نواب الكتلة الجديدة كانوا قد استقالوا في 10 آذار/مارس الجاري من حزب وكتلة ”قلب تونس“ بالبرلمان، وفقدت بذلك الكتلة تسعة نواب لتصبح 29 نائبا، لكنها حافظت على المرتبة الثالثة من حيث حجم الكتل البرلمانية بعد حركة ”النهضة“ (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (42 نائبا).