دعوات دولية لوقف القتال في ليبيا لمجابهة كورونا

طالبت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي و9 دول أجنبية، اليوم الثلاثاء، بوقف فوري للقتال في ليبيا؛ من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي فيروس كورونا.

جاء ذلك، في بيان مشترك لسفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حكومتي تونس والإمارات العربية المتحدة.

ودعا البيان ”جميع الأطراف في ليبيا إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد“.

وشدد على دعم ”جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد“، من أجل ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحة ورفاهية جميع الليبيين“.

وتابع البيان: ”ستمكن مثل هذه الهدنة المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر“.

وأعربت هذه الدول عن آمالها أن ”تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي“.

آلية طبية موحدة

وفي بيان منفصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انضمامها لـ“الشركاء الدوليين في دعوتهم جميع أطراف النزاع إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية، فضلا عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا“.

ودعت البعثة ”جميع الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء“.

وتابعت: ”فيروس كورونا لا يعترف بأي حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، لذا فإننا ندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فورا وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار“.

كما طالبت بـ“تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في ليبيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا“.

يشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت، السبت، حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة الفيروس، كما أعلنت الحكومة المؤقتة عن سلسلة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد.