أزمة كورونا تؤجج الخلاف بين الرئيس التونسي و الغنوشي

أكدت مصادر سياسية في تونس لـ ”إرم نيوز“ أنّ التعاطي مع فيروس ”كورونا“ أعاد طرح الأزمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، في وقت يدعو الجميع إلى الوحدة الوطنية والتعامل بحكمة بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية مساء الاثنين إلى أنّ سعيد التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وقال البيان إنه ”تم التأكيد أيضا خلال اللقاء على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين واحترام كل سلطة اختصاصاتها دون تداخل أو تضارب أو مضاربات سياسية“ بحسب عبارة البيان.

ومثّلت هذه الفقرة من البيان المقتضب الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على ”فيسبوك“ إشارة واضحة إلى ”انزعاج“ رئيس الجمهورية قيس سعيد من مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد لقاء لمكتب المجلس واتخاذ سلسلة من الإجراءات في علاقة بالتصدي لانتشار فيروس ”كورونا“.

وقال مصدر سياسي قريب من سعيد لـ ”إرم نيوز“ إنّ رئيس الجمهورية أبدى تبرّما من تحركات الغنوشي وممّا سماه ”تداخل الصلاحيات“ و“تطاول الغنوشي على صلاحيات رئيس الجمهورية والخوض في مسائل هي في الأصل من اختصاص رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وبوصفه رئيسا لكل التونسيين وضامنا لوحدتهم“، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر أنّ ”الغنوشي يريد الظهور وكأنّه هو الطرف المقرّر وصاحب السلطة، وهذا ما يردده دائما حتى في خطاباته العادية بأنّ البرلمان هو مصدر السلطة“ مشيرا إلى غياب التنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة قبل عقد اللقاء الذي ذهب فيه الغنوشي إلى حدّ انتقاد أداء الحكومة وقراراتها التي قال إنها دون المستوى ودون انتظارات التونسيين.

وفي المقابل، قال مصدر من مكتب رئاسة البرلمان لـ ”إرم نيوز“ إنّ لهجة بيان رئاسة الجمهورية أثارت استغراب رئاسة البرلمان بالنظر إلى ما سماه ”العنف اللفظي“ المستخدم في هذا البيان وافتعال الصراع بين السلطات، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر أنّ ”الوضع اليوم ليس ملائما لإثارة الخلافات أو لافتعال الصراعات بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، لأنّ ما تواجهه تونس اليوم يتطلّب توحيد الجهود ورصّ الصفوف والتنسيق بين السلطات الثلاث لاتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة لانتظارات الشعب“ بحسب تعبيره.

وتعليقا على هذا الجدل قال المحلل السياسي المنصف المالكي لـ ”إرم نيوز“ إنّ ”زمن الأزمات يكون مقترنا في العادة بالوحدة الوطنية وتوحيد الخطاب وتنسيق الجهود والتشاور لاتخاذ قرارات تتناسب وخطورة الوضع، غير أنّ بيان رئاسة الجمهورية لم يخلُ من ”غبار أزمة“ لم تعد خافية بين رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وأضاف المالكي أنّ المشاورات التي أجراها سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتوازي مع اجتماع مكتب البرلمان برئاسة الغنوشي تعكس حالة التنافر بين الطرفين، مشيرا في هذا السياق إلى انتقاد الغنوشي للإجراءات التي أقرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والتي اعتبرها انتقادا مباشرا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي محمد السالمي أنّه ”ليس من مصلحة أي طرف في هذا الظرف إثارة المشاكل والخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، داعيا إلى تجاوز محنة ”كورونا“ اولا وتسوية هذه الخلافات بعيدا عن البيانات الصحفية المتشنجة، بحسب تعبيره.

وأكد السالمي لـ ”إرم نيوز“ أنّ الظرف الحالي يتطلب خطاب طمأنة يجمع ولا يفرّق ويقدم رسائل إيجابية للمواطنين ولا يزيد من حالة النفور التي طبعت علاقة العامة بالطبقة السياسية“ وفق تأكيده.