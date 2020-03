الجيش الليبي يجري اختبارات على مدرعة تركية غنمها من مليشيات الوفاق‎ (فيديو)

أجرى الجيش الوطني الليبي سلسلة من الاختبارات على مدرعة تركية من طراز BMC Kipri، كان غنمها سليمة من مليشيات حكومة الوفاق في إحدى المعارك.

وأظهرت الاختبارات وفق مصادر عسكرية ليبية افتقاد المدرعة القدرة على التحرك في زاوية حادة، وبطء حركتها، فضلاً عن وجود مشاكل في المحور الأمامي وآخرى في علبة التروس.

ونشر حساب M.LNA التابع للجيش الوطني الليبي على موقع تويتر فيديو لاختبار المدرعة.

والمدرعة BMC كيربى أي القنفذ، صممت كناقلة جند مضادة للألغام وكيربي للخدمة داخل القوات المسلحة التركية، وكذلك للتصدير.

وأرسلت تركيا المدرعة إلى مليشيات حكومة الوفاق لصد هجمات قوات حفتر على طرابلس، إلا أنها أصبحت مثار سخرية بعد ثبوت فشلها بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية، حيث أطلقوا عليها تهكما اسم ”المدرعة لميس“.

In the past we posted a short summary of a report done by the #LNA on the #Turkish #BMC .

Our report included the inability to take sharp corners ; front axle issues , and gear box issues

This video shows some of them .#Libya

pic.twitter.com/SkrWfypYJd

— M.LNA (@LNA2019M) March 16, 2020