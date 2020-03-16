تونس تحظر كل الرحلات الجوية وتغلق حدودها البرية

قال إلياس الفخفاخ رئيس وزراء تونس الإثنين إن تونس ستعلق كل الرحلات الجوية الدولية وستغلق كل المنافذ البرية في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في كلمة أنه سيتم حظر كل التجمعات والأسواق وسيتم تقليص ساعات عمل موظفي الحكومة.

وأضاف رئيس الحكومة أنه بالتوازي مع متابعة الإجراءات الرامية إلى الحدّ من تفشي الوباء، تعمل الحكومة على صعيدين آخرين أولا احكام المخطط الأمني للتعامل مع ذروة انتشار الفيروس من توفير مصحات ومساحات للعلاج وتوفير الموارد البشرية والأدوية والمسالك الصحية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بما فيها القطاع الخاص والتعاون الدولي، وثانيا تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين لضبط جملة من إجراءات المصاحبة سيعلن عنها في أقرب الآجال، وفق تعبيره.

وأكد الفخفاخ أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها للحد من الخسائر إلى أدنى حد ممكن، معتبرا أنّ هناك خسائر اقتصادية لهذا ولكن في المقابل فإن ”تونس ستربح الوحدة الوطنية والتضامن والروح الوطنية التي ستجعلها تنطلق بقوة لبناء تونس التي نحلم بها، والتي ستخرج أقوى من ذي قبل“ بحسب تعبيره.