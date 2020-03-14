المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

أعلنت المغرب اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية مع 21 دولة، تحسبا من فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات شمل 21 دولة، هي: ”النمسا، الدانمارك، اليونان، سويسرا، السويد، النرويج، تركيا، لبنان، مصر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الأردن، تونس، السينغال، موريتانيا، النيجر، مالي، تشاد، كندا والبرازيل“.
فيروس كورونا :السلطات المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى النمسا والدانمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا ولبنان ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس والسينغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل
— Agence MAP (@MAP_Information) March 14, 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 حالة في البلاد.