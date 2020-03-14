 المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة – إرم نيوز‬‎

المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

المصدر: رويترز

أعلنت المغرب اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية مع 21 دولة، تحسبا من فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات شمل 21 دولة، هي: ”النمسا، الدانمارك، اليونان، سويسرا، السويد، النرويج، تركيا، لبنان، مصر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الأردن، تونس، السينغال، موريتانيا، النيجر، مالي، تشاد، كندا والبرازيل“.

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 حالة في البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الصحة
المغرب
تاغ
تفشي كورونا
صحة
كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث