المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

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أعلنت المغرب اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية مع 21 دولة، تحسبا من فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات شمل 21 دولة، هي: ”النمسا، الدانمارك، اليونان، سويسرا، السويد، النرويج، تركيا، لبنان، مصر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الأردن، تونس، السينغال، موريتانيا، النيجر، مالي، تشاد، كندا…