تونس.. قيادي مستقيل من ”النهضة“ يرفض محاولات الغنوشي إثناءه عن قراره

رفض القيادي البارز سابقا في حركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي، محاولات راشد الغنوشي إثناءه عن قراره، متمسكا بموقفه الرافض لسياسات الحركة و“أخطاء كبيرة“ ارتكبها رئيسها راشد الغنوشي، خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن الجلاصي، وهو من القيادات التاريخية للحركة، مساء الأربعاء، استقالته من الحركة بعد أربعين عاما من النشاط داخلها، وانتقد وجود اسم راشد الغنوشي على رأس الحركة لمدة خمسة عقود، معربا عن رفضه المشاركة في ”المسرحية“، على حد قوله.

وقال الجلاصي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الغنوشي ”ارتكب في السنوات الأخيرة أخطاء أضعفت حركة النهضة وأبعدتها إلى حد كبير عن القيم التي تأسست عليها، علاوة على رفضه قبول التداول على موقع رئاسة الحركة“.

وأضاف: ”إن الانتقاد الذي وجهته لراشد الغنوشي يتمحور حول دوره السياسي كرئيس للحركة، إذ لا يعقل ألا يتم إقرار التداول وأن يكون الغنوشي رئيسا للحركة منذ تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي“.

وأكد أن ”الغنوشي أرسل وفدا من قيادات النهضة من أبرزهم لطفي زيتون من أجل إقناعه بالتراجع عن الاستقالة“، متابعا: ”التقيت هؤلاء الإخوة، وأعلمتهم أن استقالتي لا رجعة فيها، وأن مشاكل حركة النهضة لا تحل بهذه الطريقة“.

وتابع: ”الأمر لا يندرج في إطار العلاقات الذاتية وجبر الخواطر، بل يحتاج إلى حوار معمق وإلى مؤسسات تحترم الحوار ومخرجاته وهو ما لا يتوفر للأسف حاليا في حركة النهضة في ظل رفض قيادتها الاستماع للرأي المخالف وتجاوز أساليب التسيير القائمة على احتكار القرار وتحويل دور الهياكل الى دور شكلي“.