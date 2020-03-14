تونس.. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس ”كورونا“ إلى 18

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، خلال لقاء إعلامي بمقر الوزارة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 70 تحليلًا مخبريًا أسفرت عن نتيجتين إيجابيتين.

وكشفت بن علية، أن الإصابتين الجديدتين إحداهما لمواطن من محافظة تطاوين، جنوب البلاد، ويبلغ من العمر 47 سنة، والحالة الثانية لشخص أصيب بالعدوى وهو من محافظة أريانة ويبلغ من العمر 71 سنة.

وأفادت بأنه تم وضع 4617 شخصًا في الحجر المنزلي.