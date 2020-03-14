انسحاب قوات الوفاق من محور صلاح الدين في طرابلس

أفاد ضابط في الجيش الليبي، اليوم السبت، بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من محور استراتيجي في خضم المعارك الجارية بضواحي العاصمة طرابلس.

وقال المقدم صالح بن سليمان، لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات حكومة الوفاق انسحبت بشكل كامل من محور صلاح الدين، صباح السبت، تحت وقع ضربات الجيش الليبي“.

ومحور صلاح الدين طريق يربط مطار طرابلس بوسط المدينة، وشهد على أغلب المواجهات بين قوات الجيش والقوات التابعة للوفاق، خلال الفترة الماضية.

وأشار الضابط إلى أن ”التقهقر الكبير في قوات الوفاق يرجع إلى قوة الضربات التي تلقتها اليومين الماضيين، وأسفرت عن أسر مجموعات كبيرة من ميليشيا غنيوة وعدد من المرتزقة السوريين“.

وأوضح أن قوات الجيش قتلت ”بعض القادة الميدانيين في المواجهات، أهمهم عثمان حسن جحا من ميليشيات مسلاته وهو المكلف بقيادة المسلحين في كوبري المطار“.