تونس تجلي رعاياها في الخارج بطائرات عسكرية

أكد وزير النقل التونسي أنور معروف، اليوم السبت، أنّ الحكومة التونسية ستسخر طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من مختلف دول العالم وإعادتهم إلى تونس مع إخضاعهم للحجر الصحي.

وقال معروف خلال مؤتمر صحفي لتقديم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنّ الوزارة اتخذت إجراءين بالنسبة إلى العالقين داخل تونس وخارجها، موضحا أنه “بالنسبة إلى التونسيين العالقين بالخارج سنقوم بإجلائهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع عبر تسخير طائرات عسكرية وسيتم وضعهم بالحجر الصحي“.

وأضاف الوزير بقوله: ”بخصوص السائحين العالقين بتونس سيتم إجلاؤهم بالتنسيق مع بلدانهم“.

وقال الوزير إنه بالنسبة إلى غلق الحدود البحرية يتعلق الأمر بالمسافرين فقط وليس بحركة تبادل السلع التي ستتواصل، وأكد أنّ الوزارة اتخذت الإجراءات المستوجبة للبواخر والسفن التي تحمل السلع.

وبالنسبة إلى الرحلات الجوية أكّد معروف أنّ قرار الغلق أيضا يتعلق بالمسافرين فقط مع المحافظة على رحلات الشحن.

وبيّن معروف أنه سيتم الإبقاء على رحلة جوية يومية إلى فرنسا من تونس إلى باريس ومن باريس إلى تونس، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على رحلة أسبوعية جوية إلى كل من فرانكفورت ولندن والقاهرة ومدريد.