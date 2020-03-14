تونس.. موجة إضرابات تعمق جراح حكومة الفخفاخ

تشهد تونس ارتفاعا لافتا للحراك الاجتماعي في قطاعات حيوية مختلفة كالنقل والصحة والتعليم، ما قد يؤدي إلى إرباك عمل الحكومة الجديدة التي تواجه متاعب متصاعدة عمقتها تداعيات فيروس كورونا.

وبعد أسبوعين من تسلم مهامها، تواجه حكومة إلياس الفخفاخ موجة إضرابات غير مسبوقة، آخرها إضراب أصحاب سيارات الأجرة الذين نفذوا إضرابا عاما بكامل المحافظات التونسية، ما أدى إلى شلل تام لحركة النقل بين المدن. ويأتي هذا الإضراب ”على خلفية عدم التوصل إلى حل بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في رسوم التأمين رغم الاتصال بالجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين“، بحسب الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة.

من جانبه، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة ”تطاوين“، جنوب البلاد، في بيان، جميع الهياكل النقابية إلى الانخراط في الإضراب العام المقرر يوم الاثنين المقبل.

كما دعا الاتحاد إلى إنجاح هذا الإضراب، لتنفيذ ما ورد في اتفاق الكامور، الذي تم توقيعه في في وقت سابق مع مجموعة من الشباب المتعطلين عن العمل، واستكمال ما تبقى عالقا من نقاط، خاصة تلك المتعلقة بصرف 80 مليون دينار سنويا (حوالي 30 مليون دولار)، وذلك بغاية الاستثمار والتنمية في المنطقة والانتداب بالشركات البترولية والشركات المنتصبة بالمحافظة الجنوبية.

وقبل ذلك، نفذ الموظفون الإداريون في مختلف المؤسسات التربوية إضرابا عن العمل لثلاثة أيام، وتزامن الإضراب مع فترة إجراء الامتحانات، ما أربك سير العمل في هذه المؤسسات.

وتزامنا مع توسع انتشار فيروس ”كورونا“، شهدت المشافي في محافظات سوسة والقيروان وقفصة أيضا تحركات احتجاجية من الطواقم الطبية وشبه الطبية بسبب النقص في المعدات والمستلزمات الخاصة بمواجهة هذا الفيروس، بحسب ما أكدته مصادر نقابية متطابقة لـ ”إرم نيوز“.

وهدد عمال البلديات في العاصمة التونسية بتنفيذ إضراب كانوا قد أقروه ليومي 26 و27 فبراير / شباط الماضي وتم تأجيله إلى موعد غير محدد، وقد يقدم عمال النظافة على تنفيذ الإضراب، ما قد يؤثر على وجه العاصمة، بحسب متابعين.

انفجار اجتماعي

واعتبر المحلل السياسي ناجي العياشي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ارتفاع موجة الإضرابات يشير إلى أن هناك مقدمات لانفجار اجتماعي كان قد نبه إليه سياسيون ومتابعون للشأن العام في تونس إن لم تقدم الحكومة على اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع وإصلاح القطاعات الحيوية التي تمثل أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وفق قوله.

وأضاف العياشي أن ”الحكومة الحالية ستجد نفسها أمام مطالب قديمة متجددة، وأمام وضع اقتصادي صعب سيزيد من حجم الضغوط التي تمارسها الأطراف الاجتماعية، وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل دفعها إلى عدم التنازل عن حقوق العمال و“التضحية“ بهم لتغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة وفي الميزان التجاري وفي كل المؤشرات الاقتصادية، وفق تأكيده.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الحكومة الحالية ستدخل في صدام غير مسبوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أنه ”غير ممثل في هذه الحكومة، خلافا لحكومات سابقة تمكنت من ترضية الاتحاد بمناصب وزارية لشخصيات مستقلة في ظاهرها، لكنها محسوبة على المنظمة النقابية“، بحسب قوله.

وأضاف الخلفاوي أن ”غياب الاتحاد عن المشهد السياسي وضعف دوره داخل الحكومة قد يدفعان نحو تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية، ما يجعل المناخ العام لحكومة الفخفاخ صعبا، وظروف استقرارها هشة“، وفق تعبيره.