تجدد المعارك في أغلب المحاور غرب ليبيا بين قوات الجيش والميليشيات

شهدت العمليات العسكرية في أغلب محاور غرب ليبيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في وتيرتها بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، والتي ترافقت مع قصف للطيران والمدفعية.

وقال الضابط في كتيبة 134 التابعة للجيش الوطني الليبي، عبد المنعم بوهروس، إن ”قوات الجيش تصدت لمحاولة تقدم نفذتها مجموعة غنيوة الككلي وميليشيا 301 تابعة للزاوية، بمساندة مجموعة من المرتزقة السوريين“.

وأوضح بوهروس أن ”قوات الجيش تصدت لهذا التقدم وأرغمت المجموعة المهاجمة على التراجع، وتمت مطاردتها بعد أن تقدمت قوات الجيش في محور بوسليم“.

وأشار إلى أن ”منطقة القربوللي شرق طرابلس شهدت معارك قوية بين قوات الجيش وبعض العناصر المسلحة المدعومة بعناصر تركية، وتركزت هذه المعارك في منطقتي الزياينة والرواجح“.

ولفت إلى أسر ”عدد من المسلحين الليبيين والمرتزقة الأجانب“، مؤكدًا أن ”أغلب العناصر الليبية تنتمي لميليشيا 166 المعروفة بميليشيا (الحصان) منهم معاون آمر الكتيبة، بعد عمليات التفاف نفذها الجيش في محور السواني“.

وبيَّن بوهروس أن ”معارك شديدة اندلعت منذ عصر اليوم بين قوات الجيش والمرتزقة السوريين في محور عين زارة“، مؤكدًا سيطرة قوات الجيش على الميدانية بهذا المحور“.